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الجزائر
في قمة إفريقيا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2025

صندوق الـ “كناس” يُتوّج بجائزة قارية هامة

محمد فاسي
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صندوق الـ “كناس” يُتوّج بجائزة قارية هامة
CNAS
جائزة ثالث أفضل خدمة رقمية موجهة للمؤسسات تُوّج بها الـ "كناس"

تُوّج الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) بجائزة ثالث أفضل خدمة رقمية موجهة للمؤسسات، وذلك عن طريق منصته الإلكترونية “TELEDECLARATION”، خلال فعاليات “قمة إفريقيا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2025” (ICT Africa Summit)، التي احتضنتها الجزائر في الفترة من 21 إلى 23 أفريل الجاري، بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وقد نافست المنصة الرقمية للصندوق أكثر من 100 بوابة رقمية مشاركة تمثل مختلف القطاعات على المستوى الوطني، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته المؤسسة في مجال رقمنة الخدمات وتسهيل التعاملات الإدارية للمؤسسات عبر حلول تكنولوجية مبتكرة وفعالة.

وشهدت هذه القمة الإفريقية مشاركة 150 عارضا من 12 دولة إفريقية، ما جعلها فضاءً مميزًا لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول الرقمية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وللتذكير، اُختتمت أمس الأربعاء بقصر المعارض في الجزائر العاصمة فعاليات قمة إفريقيا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2025،حيث جمع الحدث الإفريقي ثلاث تظاهرات رائدة في مجال الابتكار الرقمي، كما أُعتبرت منصة استثنائية مخصصة للابتكار والتعاون والتحول الرقمي في إفريقيا.

وأشرفت على رعاية هذه الفعالية المحافظة السامية للرقمنة، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، فضلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية.

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