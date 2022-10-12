صندوق النقد الدولي: الجزائر ضمن أسرع الاقتصادات العربية نموا في 2022

سيكون اقتصاد الجزائر واحدا من الاقتصادات العربية الأسرع نموّا في عام 2022، حسب ما كشف عنه تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

وتتجّه الجزائر لتحقيق نموّ بنسبه 4.7 بالمئة إلى غاية نهاية السنة الجارية، حسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء.

ووضع صندوق النقد الدولي الجزائر بين الاقتصادات العربية الـ6 التي ستسجّل أعلى نسب نموّ في الفترة المذكورة، على الرغم من تأثيرات تباطؤ الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا، وجائحة فيروس كوفيد-19.

الجزائر ستحقّق ثاني أعلى نسبة نموّ في شمال إفريقيا بعد مصر (6.6 بالمئة). فيما يمثل العراق الاقتصاد العربي الأسرع نموّا حسب التقرير بنسبة 9.3 بالمئة.

الاقتصادات العربية الـ10 الأكثر نموّا في 2022: