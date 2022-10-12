-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

صندوق النقد الدولي: الجزائر ضمن أسرع الاقتصادات العربية نموا في 2022

محمد عبد المؤمن
  • 68
  • 0
صندوق النقد الدولي: الجزائر ضمن أسرع الاقتصادات العربية نموا في 2022
أرشيف
ميناء الجزائر

سيكون اقتصاد الجزائر واحدا من الاقتصادات العربية الأسرع نموّا في عام 2022، حسب ما كشف عنه تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

وتتجّه الجزائر لتحقيق نموّ بنسبه 4.7 بالمئة إلى غاية نهاية السنة الجارية، حسب تقرير  “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الثلاثاء.

ووضع صندوق النقد الدولي الجزائر بين الاقتصادات العربية الـ6 التي ستسجّل أعلى نسب نموّ في الفترة المذكورة، على الرغم من تأثيرات تباطؤ الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا، وجائحة فيروس كوفيد-19.

الجزائر ستحقّق ثاني أعلى نسبة نموّ في شمال إفريقيا بعد مصر (6.6 بالمئة). فيما يمثل العراق الاقتصاد العربي الأسرع نموّا حسب التقرير بنسبة 9.3 بالمئة.

الاقتصادات العربية الـ10 الأكثر نموّا في 2022:

  • 1-العراق (9.3 بالمئة)،
  • 2-الكويت (8.7 بالمئة)،
  • 3-السعودية (7.6 بالمئة)،
  • 4-مصر (6.6 بالمئة)،
  • 5-الإمارات (5.1 بالمئة)،
  • 6-الجزائر (4.7 بالمئة)،
  • 7-عُمان (4.4 بالمئة)،
  • 8-فلسطين (4 بالمئة)،
  • 9-قطر (3.4 بالمئة)،
  • 10-البحرين (3.4 بالمئة).
مقالات ذات صلة
ضبط العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية وفق شروط جديدة

ضبط العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية وفق شروط جديدة

هذا ما تتوقعه سوناطراك من إنتاج إضافي للغاز بحلول 2025

هذا ما تتوقعه سوناطراك من إنتاج إضافي للغاز بحلول 2025

فوربس تكشف عن خسائر المليارديرات العرب عام 2022

فوربس تكشف عن خسائر المليارديرات العرب عام 2022

عين المجمّعات الفرنسية على التركيب.. وسيّارات “رونو” قريبًا 

عين المجمّعات الفرنسية على التركيب.. وسيّارات “رونو” قريبًا 

قرارات الرئيس تبون ستنهي أزمة السيارات

قرارات الرئيس تبون ستنهي أزمة السيارات

بن عبد الرحمان يعرض على الأوروبيين الشراكة لرفع انتاج الجزائر من الغاز

بن عبد الرحمان يعرض على الأوروبيين الشراكة لرفع انتاج الجزائر من الغاز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد