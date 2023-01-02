صندوق النقد الدولي: عام 2023 سيكون صعباً

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه غالبية المحركات الرئيسية للنمو العالمي، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

وقالت جورجيفا لبرنامج “واجه الأمة” الإخباري على قناة “سي.بي.إس” مساء الأحد، إن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذي نتركه خلفنا”.

وأضافت: “لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد”.

وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.