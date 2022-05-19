 صندوق النقد الدولي يؤكد مواصلة مرافقته للإصلاحات في الجزائر

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي, جهاد أزعور استعداد مؤسسته لمواصلة نشاطاتها في مجال الدعم التقني والاستشارة قصد مرافقة مسار الإصلاحات الذي باشرته الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة المالية أن أزعور الذي أجرى محادثات مع وزير المالية عبد الرحمن راوية، أكد أنه رغم ارتفاع أسعار المحروقات المُسجل خلال الأشهر الأخيرة فمن “الضروري” الابقاء على الالتزام في مجال الاصلاحات الهيكلية والدعم الميزانياتي.

وأفاد بيان الوزارة أن اللقاء الذي جمع راوية بممثل صندوق النقد الدولي، المنعقد الأربعاء عبر تقنية التحاضر عن بعد “يندرج في إطار اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي”.

وذكر راوية خلال اللقاء بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر لدعم النمو عقب الوباء وحماية القدرة الشرائية وحماية الفئات الهشة سيما في سياق ظرف عالمي يطبعه استمرار التضخم وتذبذب سلسلات التموين.

وأكد الوزير أن الجزائر “عازمة” رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية على تعجيل الورشات الطموحة للإصلاحات الهيكلية التي سبق إطلاقها سيما في المجالات الجبائية والميزانية والبنكية.

كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لضمان تجنيد أكبر للموارد المحلية تحسبا لتمويل الاقتصاد الوطني, سيما عن طريق الشمول الجبائي والمالي وادماج القطاع الموازي.