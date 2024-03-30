صندوق النقد الدولي يصدر بيانا هاما عن الإقتصاد الجزائري

أكد صندوق النقد الدولي في أخر بيان له، أن التوقعات الإقتصادية الخاصة بالجزائر خلال سنة 2024 إيجابية، بالرغم من ارتفاع مستوى التضخم في البلاد.

وقال الصندوق في بيانه الصادر يوم الجمعة، أن التوقعات الاقتصادية للجزائر على المدى القريب إيجابية على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يظل النمو الإقتصادي قويا في سنة 2024، ليصل إلى مستوى 3.8 %، مدعوما جزئيا بالإنفاق المالي الضخم، معتبرا أن التضخم الذي تعيشه البلاد، سيبدأ في التباطؤ، وذلك بفضل تخفيف أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلا أن بلوغه مستويات مرتفعة نسبيا يشكل مصدر قلق. وفق ما جاء في التقرير.

واعتبر الصندوق، أن الأداء القوي الناجم عن انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، وكذا وجود فائض في الحساب الجاري للعام الثاني على التوالي، لعب دورا رئيسيا في بلوغ النمو الاقتصادي في البلاد، مستوى 4.2 من المائة خلال سنة 2023.