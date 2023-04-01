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العالم

صندوق النقد الدولي يمنح تمويلا بقيمة 15 مليار دولار لأوكرانيا

الشروق أونلاين
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صندوق النقد الدولي يمنح تمويلا بقيمة 15 مليار دولار لأوكرانيا
أرشيف
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة تمويلات لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، بموجب اتفاق مع حكومة كييف الأسبوع الماضي.

وذكر الصندوق في بيان يوم الجمعة، أن مجلس الإدارة صادق على حزمة تمويل تمتدّ لـ 48 شهرا، كجزء من حزمة إجمالية قدرها 115 مليار دولار.

وأوضح بيان صندوق النقد الدولي، أن قرار الموافقة على منح حزمة التمويل، يمهّد لتقديم دفعة مباشرة بقيمة حوالي 2.7 مليار دولار للسلطات الأوكرانية.

وتعاني أوكرانيا من تبعات اقتصادية وأمنية وخيمة للحرب الروسية التي تشنّها موسكو في أراضيها، منذ 24 فيفري 2022.

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