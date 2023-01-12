صندوق النقد يطلب من مصر تقليص دور الجيش الاقتصادي

طلب صندوق النقد الدولي من مصر تقليص تدخل الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ اتفق عليها الصندوق مع السلطات المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها عن الوضع الاقتصادي في مصر بعنوان “مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي”

وقالت الصحيفة إن مصر التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.

وقال الصندوق في بيان له إن الإصلاحات الهيكلية “الحاسمة” التي وافقت عليها القاهرة تشمل “تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك “الشركات المملوكة للجيش”، في اعتراف نادر من صندوق النقد الدولي بكيفية توسيع الجيش نفوذه في الاقتصاد المصري منذ عام 2013.