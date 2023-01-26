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اقتصاد

صندوق بقيمة 80 مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة في الجزائر

محمد عبد المؤمن
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صندوق بقيمة 80 مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة في الجزائر
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وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد

وقّع المدير العام لمسرّعة الأعمال الجزائرية Algeria Venture يوم الخميس، إتفاقية مع مدير الاستثمارات في صندوق “SEAF” الاستثماري الأمريكي هيبرتوس فان دير فارت، لإنشاء صندوق بقيمة 80 مليون دولار، لتمويل الشركات الناشئة في الجزائر.

وحسب ما ذكره وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، سيتمّ إنشاء صندوق التمويل الجديد “Algeria Innovation Fund”، كمؤسسة استثمارية جزائرية وفق التشريعات المعمول بها في الجزائر.

“ويأتي هذا الاتفاق إنسجاماً مع الأهداف التي سطرتها “ألجيريا فانتور” لاستقطاب رأس المال المُخاطر الدولي، لفائدة الشركات الناشئة الجزائرية”، يقول الوزير.

ويعتبر صندوق SEAF الأمريكي، أحد أهمّ مسيّري رأس المال المُخاطر في العالم. إذ يشارك في تمويل شركات ناشئة في أكثر من 30 دولة.

وسيخصّص مبلغ 20 مليون دولار من الصندوق الجديد، للاستثمار في الشركات ذات الامتداد الدولي. وهي “فرصة حقيقية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية“، حسب وليد.

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