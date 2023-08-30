-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
في ظرف 20 سنة

صندوق سيادي عربي يتضاعف 9 مرات إلى 250 مليار دولار

الشروق أونلاين
  • 1282
  • 0
صندوق سيادي عربي يتضاعف 9 مرات إلى 250 مليار دولار
أرشيف
الدولار

كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الكويت سعد البراك، أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وهو صندوق سيادي للدولة النفطية، يدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار.

وقال البراك إن الأصول التي يديرها مكتب لندن، التابع للهيئة التي تدير صناديق الكويت السيادية، قد تضاعفت 9 مرات، من 27 مليار دولار عام 2003، إلى 250 مليار دولار هذا العام.

وتأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من حصول الكويت على استقلالها. وكان الهدف الرئيسي منه هو استثمار فائض عائدات النفط والمساعدة على تنويع الاقتصاد.

وفي عام 1982، تم تشكيل هيئة الاستثمار الكويتية لتكون الكيان الأم لمختلف الصناديق السيادية التي تمتلكها البلاد.

وتدير هذه الهيئة صندوق “الأجيال القادمة” الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار. بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام أو “خزينة الدولة”.

ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي حسب ما رصده موقع “بلومبيرغ” المتخصص، في الأسهم بالبورصة، واستثمارات الدخل الثابت. مع التنويع باستخدام بدائل أخرى مثل العقارات.

مقالات ذات صلة
عون في أم البواقي لتدشين وحدات صناعية عمومية وخاصة

عون في أم البواقي لتدشين وحدات صناعية عمومية وخاصة

الهند تفرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على صادراتها من الأرز

الهند تفرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على صادراتها من الأرز

تجريد أشباه المستثمرين من مساحات عقارية واسعة

تجريد أشباه المستثمرين من مساحات عقارية واسعة

شركة سعودية تستحوذ على أكثر من 4800 برجا للاتصالات في أوروبا

شركة سعودية تستحوذ على أكثر من 4800 برجا للاتصالات في أوروبا

أسعار النفط ترتفع بدعم من الصين

أسعار النفط ترتفع بدعم من الصين

مصانع “تويوتا” في اليابان تعود إلى العمل

مصانع “تويوتا” في اليابان تعود إلى العمل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد