صندوق سيادي عربي يتضاعف 9 مرات إلى 250 مليار دولار

في ظرف 20 سنة

كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الكويت سعد البراك، أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وهو صندوق سيادي للدولة النفطية، يدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار.

وقال البراك إن الأصول التي يديرها مكتب لندن، التابع للهيئة التي تدير صناديق الكويت السيادية، قد تضاعفت 9 مرات، من 27 مليار دولار عام 2003، إلى 250 مليار دولار هذا العام.

وتأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من حصول الكويت على استقلالها. وكان الهدف الرئيسي منه هو استثمار فائض عائدات النفط والمساعدة على تنويع الاقتصاد.

وفي عام 1982، تم تشكيل هيئة الاستثمار الكويتية لتكون الكيان الأم لمختلف الصناديق السيادية التي تمتلكها البلاد.

وتدير هذه الهيئة صندوق “الأجيال القادمة” الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار. بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام أو “خزينة الدولة”.

ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي حسب ما رصده موقع “بلومبيرغ” المتخصص، في الأسهم بالبورصة، واستثمارات الدخل الثابت. مع التنويع باستخدام بدائل أخرى مثل العقارات.