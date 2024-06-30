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اقتصاد

صندوق “كاسنوس” بفتح أبوابه الأحد استثناء لغاية التاسعة مساء

الشروق أونلاين
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صندوق “كاسنوس” بفتح أبوابه الأحد استثناء لغاية التاسعة مساء

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء عن فتح أبوابه استثناء، الأحد، إلى غاية التاسعة  مساء.

وأوضح الصندوق في بيان له أن ذلك سيكون من أجل ضمان التكفل الامثل وتقديم خدمات نوعية.

وكان الصندوق قد أعلن لمنتسبيه لاسيما فئة المقاول الذاتي أن يوم 30 جوان ٱخر أجل لتسديد اشتراك سنة 2024.

كما دعا الصندوق الأشخاص غير الأجراء غير المحينة وضعيتهم الراغبين في التسجيل في برنامج عدل 3 التقرب من مصالحه للحصول على رقم التسجيل CASNOS.

 وأكد البيان أن أبواب الصندوق تبقى مفتوحة في خدمة مرتفقيه لضمان تكفل أمثل لهم و تقديم خدمات نوعية.

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