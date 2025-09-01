-- -- -- / -- -- --
الجزائر

صندوق “كاسنوس”.. بيان هام لفائدة هذه الفئة

الشروق أونلاين
أعلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، “كاسنوس”، منتسبيه الفلاحين أن الآجال القانونية لتسديد الاشتراكات السنوية سيكون بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.

ودعا الصندوق في بيان له، الاثنين، كافة الفلاحين المنتسبين في الصندوق, إلى التقرب من مصالحه قصد تسديد الاشتراكات السنوية لتفادي زيادات و غرامات التأخير من أجل الاستفادة من التغطية الاجتماعية و مختلف الأداءات, كالتأمين عن المرض والتقاعد .

كما أفاد البيان أنه بإمكان منتسبيه الفلاحين تسوية وضعيتهم عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة ضمانكم:

وأفاد البيان بأن أبواب الصندوق تبقى مفتوحة طيلة شهر سبتمبر ، من 8:00 صباحًا إلى غاية التكفل بآخر مرتفق دون انقطاع .

