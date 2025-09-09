صندوق “كاسنوس”.. بيان هام لفائدة هذه الفئة

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، اليوم الثلاثاء، أن 30 سبتمبر هو آخر أجل لتسديد الاشتراكات السنوية الخاصة بالفلاحين والموالين.

ودعا الصندوق في فيديو له عبر صفحته الرسمية عبر موقع الفايسبوك المعنيين إلى تسوية وضعياتهم للاستفادة من المزايا المترتبة عن هذه العملية كالحصول على بطاقة الشفاء له ولعائلته للعلاج بكل راحة وكذا التقاعد بعد سنوات طويلة من العمل، إضافة إلى التغطية الاجتماعية الشاملة.

ونوه الصندوق بأن التأخير في الدفع يترتب عنه غرامات وزيادات مالية.

وأكد “كاسنوس” أن جميع وكالاته مفتوحة من السبت إلى الخميس لاستقبال المنخرطين، مع إمكانية الدفع الإلكتروني عبر المنصة الرسمية: http://www.damancom.casnos.dz.