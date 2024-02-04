صندوق “كاكوبات” يطلق خدمتين رقميتين

أطلق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاكوبات”، اليوم الأحد 4 فيفري، خدمتين رقميتين لتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة منتسبيه.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير العام للصندوق، عبد المجيد شكاكري، أن هاتين الخدمتين متوفرتين عبر البوابة الالكترونية “تصريحاتكم” لتمكين مستخدمي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري من استخراج شهادة أداء المستحقات وشهادة الانتساب عن بعد.

كما أبرز ذات المسؤول أن هذه العملية تندرج في اطار جملة من الخدمات الرقمية التي يوفرها صندوق “كاكوبات” لمنتسبيه من مستخدمي وعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري من خلال اتخاذ عدة آليات تهدف إلى “تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن وسرعة معالجة الانشغالات”.