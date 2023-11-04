صندوق لإعادة بناء المدارس والمكتبات والمستشفيات في غزة

ضمن توصيات ورشة حزبية لدعم القضية الفلسطينية

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز ابو عيطة، السبت بالجزائر العاصمة، على أن الكيان الصهيوني “ليس لديه مشروع يقدمه للعالم الا خيار الحرب والاحتلال”، معتبرا أن عدوانه الحالي على قطاع غزة “لم يأت صدفة، بل إنها خطط استراتيجية قديمة للكيان ولجيشه الذي يبحث عن الوقت المناسب لتنفيذها”.

وخلال ندوة تضامنية تحت عنوان “متطلبات دعم القضية الفلسطينية” نضمها التجمع الوطني الديمقراطي وحضرها اطارات بالحزب وأساتذة وممثلو الفصائل الفلسطينية، شدد السفير على ان هذه الخطط “تتمركز في تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، حيث اعتقد الاحتلال انه لاحت له الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة غير المسبوقة في التاريخ، وأنها فرصة لأن يقتلع شعبا من أرضه ونقله إلى أرض دولة أخرى، وهو المشروع التصفوي الذي لن يقبل به العرب اطلاقا”.

من جهته، أكد الأمين العام للأرندي، مصطفى ياحي، على أن عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، “ستخلد حتما كمحطة استراتيجية في إطار النضال والكفاح الفلسطيني من أجل التحرر الشامل والعودة”، مبرزا ملاحم الصمود والتضحية والثبات على الأرض ورفض التهجير.

وخلال الندوة التضامنية، تلا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محمد خوجة، مشروع توصيات أنجزه “مرصد التحليل والاستشراف” التابع للحزب، خلال ورشة مفتوحة بين اطاراته ونخبه عن كيفية مساندة القضية الفلسطينية.

ومن بين ما دعا إليه “العمل على تأسيس مرصد دولي لمساندة القضية الفلسطينية، يتولى تنسيق جهود المجتمع المدني في شتى أرجاء العالم لصالحها”.

كما يحث المشروع، من بين أمور أخرى، البنوك العربية والاسلامية والجمعيات الخيرية العالمية، لإنشاء صندوق لإعادة بناء المدارس والمكتبات والمستشفيات والمرافق الأساسية، بهدف اعادة إعمار قطاع غزة وتمكين ساكنيه من العيش الكريم.