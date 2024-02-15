صندوق معادلة الخدمات ” FNPOS” يُحذر من صفحات مزيفة

حذر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، “أفانبوس”، من صفحات مزيفة ومجموعات تنشر معلومات مضللة وخاطئة ومسيئة حول الصندوق، مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء لمتابعة مسيريها.

وقال الصندوق في بيان له، أن الصفحة الرسمية والوحيدة للمديرية العامة للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك هي و المؤشر عليها Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales بالشارة الزرقاء.

وتقوم صفحات المديريات الجهوية الاثني عشرة بتقاسم محتواها وإعادة النشر، وبالتالي فإن أي محتوى أو معلومة متداولة خارج الصفحة الرسمية غير موثوق منها و يمكن أن تكون مغلوطة وغير صحيحة.

وقال الصندوق إن استعمال أسماء: الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales /افنبوس أو افانبوس /FNPOS، أوالإيحاء إليهم بأي شكل من الأشكال من طرف أي صفحة أو مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممنوع منعا باتا كون الصندوق ليس له أي منتسبين أومنخرطين وانما يقدم خدمة عمومية للعمال الأجراء والمتقاعدين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء.

وعلى هذا الأساس أكد الصندوق أنه سوف يباشر إجراءات قانونية وقضائية ضد المشرفين على كل الصفحات والمجموعات التي تستعمل اسمه وتنشر معلومات مضللة وخاطئة ومسيئة.