-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
غابت الكاميرا فغابت المساعدة

صنع المعروف بـ “الهجمات المُرتدّة”!

علي بهلولي
  • 138
  • 0
صنع المعروف بـ “الهجمات المُرتدّة”!
ح.م
شيخ أرجنتيني يكشف معدن بعض الناس هذه الأيّام.

أماط شيخٌ أرجنتينيٌّ عاشقٌ لِرياضة كرة القدم النّقابَ عن وجه آخر من صنع المعروف في الزّمن المادّي.

واضطرّ هذا الشيخ – الذي يبلغ من العمر 83 سنة – إلى مشاهدة مباراة منتخب بلاده الأرجنتين والمُنافس الكرواتي الثلاثاء الماضي، خلف واجهة إحدى المحلات التجارية لِبيع الأجهزة الكهرومنزلية. حيث ثبّت صاحب المتجر جهاز تلفزيون كبير يبثّ أطوار المباراة.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم نصف نهائي المونديال القطري، الثلاثاء الماضي على الساعة الرّابعة عصرا (بِتوقيت الأرجنتين/ الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري). وانتهت لِمصلحة النّجم ميسي وزملائه بِفوز ثقيل نتيجته (3-0).

ومرّت امرأة قرب المحلّ التجاري والتقطت للشيخ صورة، ونشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب فيها مساعدته بِتزويده بِجهاز تلفزيون، يُمكّنه من مشاهدة نهائي كأس العالم الأحد المقبل.

وهرول صاحب المتجر بعد أن علم بِالأمر، في “هجمة مرتدّة” إلى منح الشيخ جهاز تلفزيون، مع الإشهار لـ “كرمه” عبر مواقع التواصل!

كان الشيخُ يأتي إلى المتجر ويتسمّر خلف الواجهة ولا أحد يُبالي به، ولكن عندما تعلّق الأمر بِالمساعدة التي يراها الملايين من البشر، طفا إلى السطح “الخيّرون”!

مقالات ذات صلة
شركات أرجنتينية تستثمر في شتيمة ميسي لمهاجم هولندي

شركات أرجنتينية تستثمر في شتيمة ميسي لمهاجم هولندي

المنتخب المحلّي يتعادل

المنتخب المحلّي يتعادل

منتخب الأفارقة.. إريك زمور يفجر ضجة جديدة في فرنسا

منتخب الأفارقة.. إريك زمور يفجر ضجة جديدة في فرنسا

بن زيمة أراد العودة وديشان رفض

بن زيمة أراد العودة وديشان رفض

رسميا.. الجزائر تودع ملف ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025

رسميا.. الجزائر تودع ملف ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025

انحراف خطير.. قناة ألمانية تشبه احتفالات لاعبي المغرب بداعش

انحراف خطير.. قناة ألمانية تشبه احتفالات لاعبي المغرب بداعش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد