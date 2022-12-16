صنع المعروف بـ “الهجمات المُرتدّة”!

غابت الكاميرا فغابت المساعدة

أماط شيخٌ أرجنتينيٌّ عاشقٌ لِرياضة كرة القدم النّقابَ عن وجه آخر من صنع المعروف في الزّمن المادّي.

واضطرّ هذا الشيخ – الذي يبلغ من العمر 83 سنة – إلى مشاهدة مباراة منتخب بلاده الأرجنتين والمُنافس الكرواتي الثلاثاء الماضي، خلف واجهة إحدى المحلات التجارية لِبيع الأجهزة الكهرومنزلية. حيث ثبّت صاحب المتجر جهاز تلفزيون كبير يبثّ أطوار المباراة.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم نصف نهائي المونديال القطري، الثلاثاء الماضي على الساعة الرّابعة عصرا (بِتوقيت الأرجنتين/ الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري). وانتهت لِمصلحة النّجم ميسي وزملائه بِفوز ثقيل نتيجته (3-0).

ومرّت امرأة قرب المحلّ التجاري والتقطت للشيخ صورة، ونشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب فيها مساعدته بِتزويده بِجهاز تلفزيون، يُمكّنه من مشاهدة نهائي كأس العالم الأحد المقبل.

وهرول صاحب المتجر بعد أن علم بِالأمر، في “هجمة مرتدّة” إلى منح الشيخ جهاز تلفزيون، مع الإشهار لـ “كرمه” عبر مواقع التواصل!

كان الشيخُ يأتي إلى المتجر ويتسمّر خلف الواجهة ولا أحد يُبالي به، ولكن عندما تعلّق الأمر بِالمساعدة التي يراها الملايين من البشر، طفا إلى السطح “الخيّرون”!