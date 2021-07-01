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الجزائر

صنهاجي: الجزائري لم يعد يؤمن بوجود كورونا ومتخوف من اللقاح

الشروق أونلاين
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صنهاجي: الجزائري لم يعد يؤمن بوجود كورونا ومتخوف من اللقاح

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، إن المواطن لم يعد يؤمن بوجود فيروس كورونا ويخاف من أخذ اللقاح المضاد له.

وأكد صنهاجي، الخميس، أن درجة الوقاية والحذر تراجعت بصورة كبيرة لدرجة أن المواطن لم يعد مقتنع بوجود فيروس كورونا ويرفض أخذ اللقاء خوفا منه لأسباب متعددة.

وقال صنهاجي أن المرحلة المقبلة “تحتم علينا جميعا العودة إلى ثقافة الوقاية والتحضير لعميلة التلقيح”.

صنهاجي: إعادة فرض اجراءات الحجر الصحي غير واردة

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، الخميس، إن تشديد إجراءات الحجر الصحي حاليا أمر غير وارد.

وفي تصريح لقناة “الشروق نيوز” شدد صنهاجي على ضرورة رفع وتيرة التلقيح لتفادي الموجة الثالثة لكورونا، وكذا من أجل الوصول  إلى المناعة الجماعية.

صنهاجي: مخابر تحاليل حول كورونا بالمطارات بعد فتح الحدود

كشف البروفيسور كمال صنهاجي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الإثنين 17 ماي، عن استحداث مخابر جديدة على مستوى المطارات المعنية باستقبال الوافدين إلى الجزائر من أجل تطبيق بروتوكول صحي صارم.

وأكد صنهاجي خلال نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” أن هناك بروتوكولا صحيا دقيقا وصارما سيتم اعتماده لأول مرة وهذا من خلال وضع شبكة على مستوى المطارات لتشخيص ومراقبة عمليات الدخول والخروج.

وأوضح البروفيسور أن البروتوكول سيشمل بصفة خاصة الراغبين في الدخول إلى الجزائر وهذا من أجل منع انتشار العدوى، بينما أشار إلى أن الخروج سيكون نوعا ما أسهل.

وأضاف أنه سيتم اخضاع الوافدين للكشف الآني عن طريق تحاليل الـ “بي سي آر”، مشيرا إلى أنه في حال ظهور نتيجة ايجابية فسيحول المعني مباشرة إلى فنادق خاصة من أجل قضاء فترة الحجر.

وصرح المتحدث قائلا أنه سيتم دراسة الإجراءات العملياتية لاستقبال الوافدين، خلال هذا الأسبوع.

وعن اللقاح توقع “ضيف الفوروم” أن تكون النسخة المحلية “لسبوتنيك” جاهزة مع الدخول الإجتماعي القادم وقبل نهاية السنة.

واعتبر صنهاجي أن انتاج سبوتنيك محليا سيسرع من وتيرة التلقيح واحتواء الموجة الرابعة في حال حدوثها، كما أشار إلى أن اقتناء اللقاحات سيكون أسهل خلال الأشهر القادمة بسبب تلقيح الدول الأوروبية لكل نسبة من سكانها.

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التعليقات
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  • حمدان

    ((وأضاف أنه سيتم اخضاع الوافدين للكشف الآني عن طريق تحاليل الـ “بي سي آر”،)) تحليل البي سي ار يحتاج 24 ساعه حتى تظهر النتيجه اما التحليل الذي يظهر النتيجه فورا هو auto-tests . هناك امر فات صنهاجي وهو لماذا لا يسمح بدخول من قام باجراء دوره تلقيح كامله ( لقاحين ) من لقاحي pfizer او moderna و هما يعطيان نسبه وقايه تصل الى 98 % هناك تخبط منذ شهور في قرارات اللجنه العلميه فمثلا لماذا تستمر معاناه الالاف الجزائريين في الخارج و لم يسمح بدخولهم مع تحليل بي سي ار كما تم مؤخرا ؟ هل اكتشفوا فقط اليوم ان التحليل يكفي لضمان السلامه من المرض ؟ لماذا هذا التأخير ؟ ثم المتحورات وخاصه الهندي كيف دخلت للبلاد ومن المسؤول عن دخول العمال الهنود ؟ امور كثيره تحتاج لاجابات صريحه

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  • العاصفة

    قبل التحدث عن مخابركم الوهمية حدثون بداية عن سلبيات وايجابيات غلق الحدود لسنة ونصف ثم حدثون من أين دخلت السلالات النيجيرية والبريطانية والهندية .. كان الأجدر عليكم الاستقالة

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