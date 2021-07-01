صنهاجي: الجزائري لم يعد يؤمن بوجود كورونا ومتخوف من اللقاح

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، إن المواطن لم يعد يؤمن بوجود فيروس كورونا ويخاف من أخذ اللقاح المضاد له.

وأكد صنهاجي، الخميس، أن درجة الوقاية والحذر تراجعت بصورة كبيرة لدرجة أن المواطن لم يعد مقتنع بوجود فيروس كورونا ويرفض أخذ اللقاء خوفا منه لأسباب متعددة.

وقال صنهاجي أن المرحلة المقبلة “تحتم علينا جميعا العودة إلى ثقافة الوقاية والتحضير لعميلة التلقيح”.

صنهاجي: إعادة فرض اجراءات الحجر الصحي غير واردة

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، الخميس، إن تشديد إجراءات الحجر الصحي حاليا أمر غير وارد.

وفي تصريح لقناة “الشروق نيوز” شدد صنهاجي على ضرورة رفع وتيرة التلقيح لتفادي الموجة الثالثة لكورونا، وكذا من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية.

صنهاجي: مخابر تحاليل حول كورونا بالمطارات بعد فتح الحدود

كشف البروفيسور كمال صنهاجي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الإثنين 17 ماي، عن استحداث مخابر جديدة على مستوى المطارات المعنية باستقبال الوافدين إلى الجزائر من أجل تطبيق بروتوكول صحي صارم.

وأكد صنهاجي خلال نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” أن هناك بروتوكولا صحيا دقيقا وصارما سيتم اعتماده لأول مرة وهذا من خلال وضع شبكة على مستوى المطارات لتشخيص ومراقبة عمليات الدخول والخروج.

وأوضح البروفيسور أن البروتوكول سيشمل بصفة خاصة الراغبين في الدخول إلى الجزائر وهذا من أجل منع انتشار العدوى، بينما أشار إلى أن الخروج سيكون نوعا ما أسهل.

وأضاف أنه سيتم اخضاع الوافدين للكشف الآني عن طريق تحاليل الـ “بي سي آر”، مشيرا إلى أنه في حال ظهور نتيجة ايجابية فسيحول المعني مباشرة إلى فنادق خاصة من أجل قضاء فترة الحجر.

وصرح المتحدث قائلا أنه سيتم دراسة الإجراءات العملياتية لاستقبال الوافدين، خلال هذا الأسبوع.

وعن اللقاح توقع “ضيف الفوروم” أن تكون النسخة المحلية “لسبوتنيك” جاهزة مع الدخول الإجتماعي القادم وقبل نهاية السنة.

واعتبر صنهاجي أن انتاج سبوتنيك محليا سيسرع من وتيرة التلقيح واحتواء الموجة الرابعة في حال حدوثها، كما أشار إلى أن اقتناء اللقاحات سيكون أسهل خلال الأشهر القادمة بسبب تلقيح الدول الأوروبية لكل نسبة من سكانها.