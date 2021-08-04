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الجزائر

صنهاجي: قدرات المستشفيات غير كافية للتصدي لفيروس دلتا المتحور

الشروق أونلاين
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صنهاجي: قدرات المستشفيات غير كافية للتصدي لفيروس دلتا المتحور

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي أن قدرات المستشفيات غير كافية للتصدي لهجوم فيروس دلتا المتحور.

وقال البروفيسور صنهاجي، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر في وضعية صعبة خاصة وأن المنحور دلتا يملك خاصيات خطيرة لم تستطع المستشفيات مواجهتها لعدم توفر الوسائل اللازمة.

وأوضح المتحدث أن قدرات المنظومة الاستشفائية ليست كافية لاحتواء هجوم فيروس دلتا المتحور الذي يتطلب استعمال كميات كبير من الأكسجين وهو ما نتج عنه نقص في المادة على مستوى المستشفيات.

وأشار صنهاجي إلى أن الوكالة رفعت تقارير لوزارة الصحة نبهت فيها بخطورة الفيروس المتحور وقدمت توصيات للتكفل الأمثل بالمصابين بأماكن أخرى بعيدا عن المستشفيات مزودة بمولدات الأكسجين على غرار صافاكس.

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التعليقات
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  • Yacine

    لكن البيروقراطية و العراقيل من هنا و هناك و خوف المسيرين و تعدد مراكز القرارات الخ...لن نتمكن من مجابهة الوباء بطريقة فعالة يجب اعلان حالة الطوارئ في القطاع الصحي حتى يتمكن المسيرين التحرر من البيروقراطية و غيرها

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