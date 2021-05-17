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قال إن الدخول إلى الجزائر سترافقه اجراءات صارمة

صنهاجي: مخابر تحاليل حول كورونا بالمطارات بعد فتح الحدود

الشروق أونلاين
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صنهاجي: مخابر تحاليل حول كورونا بالمطارات بعد فتح الحدود

كشف البروفيسور كمال صنهاجي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الإثنين، عن استحداث مخابر جديدة على مستوى المطارات المعنية باستقبال الوافدين إلى الجزائر من أجل تطبيق بروتوكول صحي صارم.

وأكد صنهاجي خلال نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” أن هناك بروتوكولا صحيا دقيقا وصارما سيتم اعتماده لأول مرة من أجل مراقبة المسافرين.

وأوضح البروفيسور أن البروتوكول سيشمل بصفة خاصة الداخليين إلى الجزائر وهذا من أجل منع انتشار العدوى، بينما أشار إلى أن الخروج سيكون نوعا ما أسهل.

وأضاف أنه سيتم اخضاع الوافدين للكشف الآني عن طريق تحاليل الـ “بي سي آر”، مشيرا إلى أنه في حال ظهور نتيجة ايجابية فسيحول المعني مباشرة إلى فنادق خاصة من أجل قضاء فترة الحجر.

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