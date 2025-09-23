صنّف جزائري وتونسيين ضمن الإرهاب.. هل يمهد الاحتلال لاستهداف أسطول الصمود؟

مروان بن قطاية في زيارة للدكتور يوسف حمدان ممثل حركة حماس في الجزائر

صنفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي عددًا من النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي ضمن قوائم الإرهاب، بينهم جزائري وتونسيين، مما أثار مخاوف من احتمال استهداف هذه المبادرة التضامنية.

واتهم وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أسطول الصمود العالمي والمشاركين فيه بالانتماء إلى حركة حماس، حيث نشر حساب الوزارة عبر منصة إكس تغريدة جاء فيها: “هذه ليست مبادرة إنسانية، بل مبادرة جهادية تخدم أجندة الجماعة الإرهابية”.

وتم إرفاق المنشور بصور للمشاركين التونسيين غرار وائل نوار وغسان الهنشيري، والجزائري عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي مروان بن قطاية، رفقة عضو حركة حماس يوسف حمدان.

وأضاف ساعر: “علاقة الأسطول بحماس أصبحت مؤكّدة”، واصفا رحلة كسر الحصار بأنها “أسطول حماس الجهادي”، ومتهما رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر البيراوي بأنه يعمل مع حماس.

ولم يتوقف ساعر عند الأسطول المغاربي، بل وجه اتهامات مماثلة للأسطول القادم من إسبانيا، مشيرًا إلى أنه تابع لشركة يُزعم أنها وهمية، ويديرها الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك، المنتمِي إلى حركة حماس.

وقال الوزير اليميني المتطرف إن هذه الشركة تُستخدم كواجهة لتسهيل وصول المساعدات والأسلحة إلى غزة، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا لأمن الاحتلال.

وفي وقت سابق نشرت خارجية الاحتلال بيانا قالت فيه: “لن تسمح إسرائيل للسفن بدخول منطقة قتال نشطة، ولن تسمح بخرق الحصار البحري القانوني.”

وأضافت: “إذا كانت رغبة المشاركين في الأسطول هي إيصال المساعدات الإنسانية لا خدمة حماس، فإن إسرائيل تدعو السفن إلى الرسو في ميناء عسقلان وتفريغ حمولتها هناك، حيث سيتم نقلها على الفور وبشكل منسق إلى قطاع غزة”.

ودعا الاحتلال المشاركين إلى عدم انتهاك القانون وقبول اقتراحه بنقل أي مساعدات قد تكون لديهم بشكل سلمي.

يذكر أن مروان بن قطاية، عضو اللجنة الدولية لأسطول الصمود العالمي أبحر يوم 16 سبتمبر على متن سفينة “دير ياسين” من ميناء سيدي بوسعيد التونسي نحو غزة، للالتحاق بركب الحرية وكسر الحصار، في رسالة تضامن قوية تعكس الدعم الشعبي والرسمي الجزائري للقضية الفلسطينية.

وبخصوص صورة بن قطاية رفقة حمدان التي نشرتها خارجية الاحتلال فقد نشرها الناشط الجزائري عبر حسابه على فيسبوك، بتاريخ 26 جوان الماضي، موضحا أنها التقطت في إطار أداء واجب العزاء والتضامن.