صن داونز يحقق رقما غائبا منذ 14 سنة بفضل الفوز العريض على بلوزداد

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي، رقما غائبا منذ سنة 2009 عن الأدوار الإقصائية لدوري رابطة أبطال إفريقيا، بفضل فوزه العريض على بلوزداد.

وجاء في الصفحة الرسمية للرابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف، أن الفوز الذي حققه ماميلودي صن داونز، على بلوزداد بأربعة أهداف مقابل هدف، هو أثقل فوز خارج الديار في الأدوار الإقصائية منذ سنة 2009 .

وفاز النادي الجنوب إفريقي على شباب بلوزداد برباعية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ليحسم بذلك بنسبة كبيرة جدا، تأهله إلى المربع الذهبي.

وتلعب مباراة الإياب السبت المقبل بداية من الساعة الثانية زوالا، ببريتوريا، بجنوب إفريقيا.