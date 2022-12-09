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رياضة

صهر مدافع الرّيال مُتورّط في محاولة الإنقلاب بِألمانيا

الشروق الرياضي
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صهر مدافع الرّيال مُتورّط في محاولة الإنقلاب بِألمانيا
ح.م
المدافع دافيد ألابا بِزيّ نادي ريال مدريد الإسباني.

ذكرت الصحافتان الألمانية والنّمساوية، الجمعة، اسم اللاعب الدولي ومدافع نادي ريال مدريد الإسباني دافيد ألابا، أثناء تطرّقها إلى محاولة الانقلاب على الحكم في ألمانيا.

وأبصر دافيد ألابا النّور عام 1992 بِالنّمسا، من أب نيجيري وأمّ فليبينية، وفضّل تمثيل ألوان منتخب النّمسا. وعلى مستوى الأندية، أحرز ثلاث كؤوس رابطة أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد، فضلا عن تتويجات أخرى. فيما تقع النّمسا في قلب القارة الأوروبية، وجنوب ألمانيا.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية: “يوجد بين 25 مُتطرّفا ألقى عليهم الأمنُ القبضَ، أحدهم طبّاخ يُسمّى فرانك هبنر”. وأشارت إلى أن هذا الرّجل (62 سنة) هو والد زوجة اللاعب الدولي النّمساوي دافيد ألابا.

ويرتبط دافيد ألابا بِامرأة اسمها شاليمار هبنر منذ عام 2017، ولهما طفل صغير.

أمّا صحيفة “دي براسه” النّمساوية، فقالت إن فرانك هبنر زوّد المُسلّحين بِالمواد الغذائية ومُولّد كهربائي. وأشارت إلى أن المُتّهَمَ صهر اللاعب دافيد ألابا، وأنه سيمثل لاحقا أمام القضاء في بلدها.

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