صهيونيات يتظاهرن ضد “عدم الاختلاط “و”الملابس المحتشمة”

تظاهرت مئات النساء في الكيان الصهيوني ، ضد ما اعتبرنه تزايد الفصل على أساس الجنس، خاصة في وسائل النقل العام.

وجاء الاحتجاج في بني براك، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن العديد من سائقي الحافلات في الأسابيع الأخيرة أجبروا النساء إما على الجلوس في الخلف، أو عدم اصطحابهن على متن الحافلة.

وذكر أحد التقارير في وقت سابق، أن سائق حافلة عامة طلب من مجموعة من الفتيات الجلوس في الخلف وستر أنفسهن بعد أن صعدن مرتديات سراويل جينز وقمصان من دون أكمام.

وهتفت المتظاهرات: “لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية بدون مساواة” وحملت العديد منهن لافتات كتب عليها “نحن متساوون”، وفقا لوكالة ” فرانس براس”.

وقال كالانيت كاين (63 عاما) وهي كاتبة شاركت في المظاهرة “يمكننا أن نجلس حيثما نريد، ويمكننا أن نرتدي ما نريد… نحن أحرار ومتساويون مع كل مواطن (آخر) “.

وصرحت المحامية هيلا مور زينهافي لوكالة فرانس برس قبل المظاهرة: “لمجرد أن بعض الجماعات الدينية والجماعات الدينية الأرثوذكسية المتطرفة تعتقد أن المرأة هي مصدر كل الشرور، لا يعني أننا يجب أن نقبل ذلك”.