صواريخ حزب الله تستهدف أبراج الاتصالات الإسرائيلية

استهدف حزب الله اللبناني أبراج الاتصالات الإسرائيلية ومواقع أخرى، في وقت قام جيش الاحتلال بقطع الانترنت على غزة وعزلها عن العالم، مساء الجمعة.

وأعلن حزب الله مهاجمة عدد من المواقع الإسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية بالصواريخ الموجهة وأسلحة أخرى، في حين قصف جيش الاحتلال أطراف عدد من البلدات اللبنانية.

ونشر تسجيلا مصورا قال إنه يظهر استهداف أبراج اتصالات إسرائيلية قرب الحدود، وقال إن مقاتليه قصفوا بصواريخ موجهة موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا، كما استهدفوا مواقع رويسات العلم والسماقة وزبدين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين.

وأعلن الحزب أيضا استهداف موقع الصدح العسكري مقابل الحدود اللبنانية بعد ظهر الجمعة و”تدمير أجزاء كبيرة من منشآت الموقع وتجهيزاته إضافة إلى وقوع إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته”.

كما أعلن حزب الله مهاجمته موقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة و”الأسلحة المناسبة” وتدمير قسم من تجهيزاته الفنية، وكذلك موقع أبو دجاج.

من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان مساء اليوم بأن طائرات الجيش الإسرائيلي حلّقت على مستوى منخفض فوق منطقة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، كما استهدفت أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة بعدد من القذائف.