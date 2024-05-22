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الجزائر

صوامع تخزين الحبوب وتمويل المؤسسات الناشئة على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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صوامع تخزين الحبوب وتمويل المؤسسات الناشئة على طاولة مجلس الوزراء
ح.م
رئيس الجمهورية

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يخص التأمينات، وعروضا في قطاعات الشركات الناشئة، المناجم، الفلاحة، والنقل والسياحة.

حيث استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول تمويل المؤسسات الناشئة، وآخر يتعلق بمتابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع السكة الحديدية المنجمية:

كما تطرق الاجتماع إلى وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، والتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، وترتيبات استقبال أفراد الجالية.

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