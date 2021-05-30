صوتلي.. أول منصة رقمية للحملات الانتخابية

أطلق مجموعة من الشباب منصة رقمية “صوتلي” تقدم تعريفا للمترشحين للانتخابات التشريعية وبرامجهم مع تقديم نتائج يومية لسبر الآراء يشارك فيها المواطن عبر المنصة.

وقال محمد أمين بوراس، صاحب الفكرة في حديث للتلفزيون الجزائري أن المنصة وضعت لخدمة المترشح والناخب وتقريبهما من بعض خاصة وأن أغلب الملصقات تتعرض للإتلاف أو توضع في أماكن معزولة.

وأوضح المتحدث أنه تم جمع كامل الملصقات في تطبيق واحد يسمى “صوتلي” حتى يتسنى للناخب التعرف على المترشحين وسيجد فيها كل التفاصيل عن القائمة والمترشح.

وفيما يخص صبر الآراء قال بوراس أن المنصة تحوي على أسئلة يتم من خلالها سبر أراء الناخبين، حول المترشحين، ويتم طرح النتائج يوميا عن القوائم والمترشحين والتعرف على أصحاب المراتب الأولى.