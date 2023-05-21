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جواهر

صورة أكبر فراولة في العالم تثير جدلا.. هذه حقيقتها!

جواهر الشروق
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صورة أكبر فراولة في العالم تثير جدلا.. هذه حقيقتها!
شبكات التواصل
مزارع يحمل فراولة قيل إنها الأكبر في العالم

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لثمرة فراولة، زاعمين بأنها الأكبر في العالم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

يظهر في الصورة رجل قيل إنه أسترالي يحمل ثمرة فراولة ضخمة، وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الصورة تُظهر أكبر ثمرة فراولة في العالم.

وحصدت الصورة عشرات آلاف المشاركات والتعليقات وانتشرت على نطاق واسع، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس قال إن الصورة على غرار عشرات الصور الغريبة التي اجتاحت مواقع التواصل في الأسابيع الماضية، مولّدة باستخدام برنامج للذكاء الاصطناعي.

وأضاف التقرير، أنه في فيفري من العام الماضي، نشرت وكالة فرانس برس تقريراً عن أكبر ثمرة فراولة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة.

وتبدو الثمرة في هذا التقرير المصوّر أصغر بكثير من تلك الظاهرة في الصورة المتداولة حديثاً.

ما حقيقة الصورة المتداولة؟

أرشد التفتيش على محرّكات البحث أن الصورة منشورة في الأول من ماي الجاري على مجموعة على موقع فيسبوك للصور المولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعيّ إلى جانب صور أخرى مشابهة في غرابتها.

وعقب انتشار الصورة على نطاق واسع على أنّها حقيقيّة، عاد ناشرها ليوضح أنّها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وباستخدام برنامج “Midjourney” مستغرباً حجم انتشار الصورة ونوع التعليقات عليها.

وله صور غريبة أخرى كثيرة نشرها في أوقات مختلفة مع الإشارة بوضوح أنّه صمّمها بالذكاء الاصطناعي.

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