صورة الإسلام والمسلمين لدى الغرب محور ملتقى دولي بجامعة البليدة 2

بمشاركة أساتذة من جامعات جزائرية ودولية

تحتضن كلية العلوم الإنسانية بجامعة البليدة 2 يومي الثلاثاء والأربعاء الملتقى الدولي الأول حول “صورة الإسلام والمسلمين لدى الآخر” تحت شعار” العمل على تصحيح صورة الإسلام والمسلمين لدى الآخر”، برعاية من المجلس الإسلامي الأعلى وبالتعاون مع فرقة بحث” الخطاب الرقمي وصناعة القيم”.

الملتقى نظمه قسم العلوم الإنسانية بإشراف من مدير جامعة البليدة2 لونيسي علي البروفيسور خالد رمول، بمعية عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية رضوان زعموشي ونائب العميد المكلف بالبحث العلمي سيد أحمد نقاز ورئيس قسم العلوم الإنسانية عبد الرحمان بوسليماني، وبرئاسة الدكتورة بوهلة شهيرة، وشهد مشاركة عدة أساتذة باحثين ومختصين من جامعات الوطن، بالإضافة إلى أساتذة من جامعات عربية ودولية، حيث سيحاول المتدخلون الوقوف على الأبعاد التاريخية والحضارية والاجتماعية التي تشكل صورة الإسلام والمسلمين في الغرب من خلال رصد أهم العوامل المشكلة لذلك منها الدينية والفكرية والتاريخية والذاتية والموضوعية، إذ تتدخل لتشكل مجمل الصورة الراهنة للإسلام والمسلمين في الوعي الجماعي للآخر.

وسيتطرق المتدخلون على مدار يومين من انعقاد الملتقى لعدة محاور مهمة، انطلاقا من الجوانب والأبعاد التاريخية والاجتماعية لتشكيل صورة المسلمين والإسلام في الغرب، ثم التطرق لظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف المرضي من الإسلام من خلال البحث في عوامل تكريسها، فضلا عن معرفة طبيعة الأفكار والأوصاف النمطية السلبية أو الإيجابية عن الإسلام والمسلمين من خلال كتابات ومؤلفات الغربيين، مرورا بالبحث عن تأثير الأحداث المعاصرة ودور مختلف القوى الفاعلة التي تساهم في صناعة صورة الإسلام والمسلمين ، وصولا إلى واقع صورة الإسلام والمسلمين في الإعلام الغربي بمختلف وسائله، والبحث في مختلف السبل والأساليب التي يمكن من خلالها تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في الغرب.

وجدير بالذكر أن الحديث عن صورة الإسلام والمسلمين من الموضوعات الشائكة التي لا تزال تثير اهتمام الباحثين والمتخصصين لا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، كونها شكلت منعرجا خطيرا في العلاقة بيت العالمين الإسلامي والغربي، ما أثر بشكل مباشر على صورة المسلمين لدى الآخر، وتبعتها حملات إعلامية استهدفت الإسلام والمسلمين وأخذت الطابع القانوني بحجة مكافحة الإرهاب.