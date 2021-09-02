صورة السفير الجزائري مع مراد علمدار تصنع الحدث

صنعت صورة جمعت بين السفير الجزائري لدى تركيا مراد عجابي مع الممثل نجاتي شاشماز، المعروف عربيا باسم مراد علمدار الحدث، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

والتقى عجابي مع علمدار، الثلاثاء 31 أوت، على هامش حفل تدشين النصب التذكاري للبطل الملحمي الكرغيزي “ماناس” في الساحة المركزية لبلدية كتشي أوران في العاصمة التركية، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية كرغزيستان، حسب ما أفادت الصفحة الرسمية لسفارة الجزائر بأنقرة.

وحضر الحفل ممثلون عن الحكومة التركية ومسؤولون محليون، بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة في أنقرة، والممثل نجاتي شاشماز.

ومن بين عشرات الصور التي نشرت للحفل، تداول ناشطون الصورة التي جمعت السفير الجزائري ببطل سلسلة وادي الذئاب، وعلق البعض بالقول: “عندما يلتقي مراد الجزائري بمراد التركي”.