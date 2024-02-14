صورة الطفلة “سيدرا حسونة” تصدم العالم.. هذا ما فعله “الجيش الخلوق” بالبراءة في رفح!

تصدر اسم الطفلة الفلسطينية “سيدرا حسونة” التريند عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورتها الصادمة، بعد قصف “الجيش الخلوق” للنازحين في رفح.

وكان نشطاء قد تداولوا منذ يومين صورة تفطر القلوب، لطفل مثبت على جدار بأطراف مقطوعة، ليتبين لاحقا أن الجثة تعود للطفلة “سيدرا حسونة” التي استشهدت في القصف رفقة أخيها وأختها ووالدتها.

وأوضحت بعض الحسابات الفلسطينية أن ذراع الأم كانت ملتصقة بجثة سيدرا المعلقة، في مشهد يعكس حجم الوحشية التي بلغها جيش الاحتلال الإسرائيلي مقابل الدعم الأمريكي وصمت العالم.

وأثارت الصورة غضبا عارما عبر مختلف المنصات، حيث أعرب الكثيرون عن صدمتهم من المجازر البشعة المرتكبة في حق الفلسطينيين الذين جردهم المحتل الغاصب من كل إنسانيتهم، ولخص آخرون المشهد بالقول إنه لا يمكن لأي شريط وثائقي في المستقبل أن يعيد تمثيل الرعب الحاصل في غزة وكل فلسطين.

يذكر أن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة، وفي حين طالبت دول ومنظمات عديدة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية الوشيكة على المدينة، دعا الرئيس الأميركي تل أبيب لإعداد خطة لـ”حماية المدنيين” قبل انطلاق العملية العسكرية.

والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي يعيش فيها مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن 4 غارات على شرقي مدينة رفح، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، إن “رفح مهددة بالاجتياح والدمار مثل بقية المدن والمخيمات، هناك مليون ونصف مليون فلسطيني محاصرون في المدينة”.

وتابع “إذا كان لإسرائيل نية للعملية ويبدو أن هناك تصميما للهجوم على رفح فالمطلوب منا جميعا كيفية حماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة لهم للخروج منها، وضمانات أن تكون ممرات آمنة لا يجب الاعتداء عليها”.

وأشار المالكي إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يقتلون بالرصاص والقصف، ومنهم من يقتل جراء الجوع والأوبئة، غزة تتحول إلى منطقة موبوءة ومنطقة كارثية وبحاجة إلى تدخل دولي عاجل.