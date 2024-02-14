صورة الطفلة “سيدرا حسونة” تصدم العالم.. هذا ما فعله “الجيش الخلوق” بالبراءة في رفح!
تصدر اسم الطفلة الفلسطينية “سيدرا حسونة” التريند عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورتها الصادمة، بعد قصف “الجيش الخلوق” للنازحين في رفح.
وكان نشطاء قد تداولوا منذ يومين صورة تفطر القلوب، لطفل مثبت على جدار بأطراف مقطوعة، ليتبين لاحقا أن الجثة تعود للطفلة “سيدرا حسونة” التي استشهدت في القصف رفقة أخيها وأختها ووالدتها.
إسرائيل (مافيا الاحتلال، وليست حتى دولة محترمة) هي نبع الإرهاب ومنتهى الوحشية والانحطاط الإنساني !.#سيدرا_حسونة pic.twitter.com/GpFcrG3EQl
— Mohammad (@mmelsamie44) February 13, 2024
وأوضحت بعض الحسابات الفلسطينية أن ذراع الأم كانت ملتصقة بجثة سيدرا المعلقة، في مشهد يعكس حجم الوحشية التي بلغها جيش الاحتلال الإسرائيلي مقابل الدعم الأمريكي وصمت العالم.
اسمها سيدرا حسونة، إسرائيل قتلتها بأبشع طريقة كما ترون، سيدرا استشهدت هي وأختها وأخوها ووالدتهم. ذراع الأم كانت ملتصقة بما تبقى من جثمان سيدرا. https://t.co/pIOcu2duPa pic.twitter.com/chotNncAAR
— Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) February 13, 2024
وأثارت الصورة غضبا عارما عبر مختلف المنصات، حيث أعرب الكثيرون عن صدمتهم من المجازر البشعة المرتكبة في حق الفلسطينيين الذين جردهم المحتل الغاصب من كل إنسانيتهم، ولخص آخرون المشهد بالقول إنه لا يمكن لأي شريط وثائقي في المستقبل أن يعيد تمثيل الرعب الحاصل في غزة وكل فلسطين.
Her name is Sidra … the girl that was dangling from the wall with her legs blown off.
Sidra… I will never forget that name to the last day of my life, along with that image.
Sidra pic.twitter.com/XXEV9mBEQF
— Abier (@abierkhatib) February 13, 2024
يذكر أن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق متفرقة في رفح جنوب قطاع غزة، وفي حين طالبت دول ومنظمات عديدة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية الوشيكة على المدينة، دعا الرئيس الأميركي تل أبيب لإعداد خطة لـ”حماية المدنيين” قبل انطلاق العملية العسكرية.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي يعيش فيها مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن 4 غارات على شرقي مدينة رفح، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، إن “رفح مهددة بالاجتياح والدمار مثل بقية المدن والمخيمات، هناك مليون ونصف مليون فلسطيني محاصرون في المدينة”.
وتابع “إذا كان لإسرائيل نية للعملية ويبدو أن هناك تصميما للهجوم على رفح فالمطلوب منا جميعا كيفية حماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة لهم للخروج منها، وضمانات أن تكون ممرات آمنة لا يجب الاعتداء عليها”.
وأشار المالكي إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يقتلون بالرصاص والقصف، ومنهم من يقتل جراء الجوع والأوبئة، غزة تتحول إلى منطقة موبوءة ومنطقة كارثية وبحاجة إلى تدخل دولي عاجل.