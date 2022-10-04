-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية عبر 13 ولاية
منوعات

صورة العالم الجزائري بلقاسم حبة تتصدر أفخم الواجهات الاقتصادية العالمية

نادية شريف
  • 38
  • 0
صورة العالم الجزائري بلقاسم حبة تتصدر أفخم الواجهات الاقتصادية العالمية
حساب بلقاسم حبة
صورة العالم بلقاسم حبة تزين واجهة ناسداك الرئيسية

أعرب ناشطون جزائريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن فخرهم بالعالم بلقاسم حبة بعدما تصدرت صورته أفخم الواجهات الاقتصادية العالمية.

وقال الإعلامي، حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “فخورون بالعالم الجزائري بلقاسم حبة، حيث كان ضيف شرف أمس على بورصة وول ستريت وناسداك في نيوريورك ، وزينت صوره واجهة ناسداك الرئيسية”.

وأضاف: “هذه المرة الأولى في حدود علمي تقوم شركة رائدة في الاختراعات في الولايات المتحدة بالافتتاح والاغلاق بين بورصة نيويورك وناسداك في اليوم نفسه”.

وتداول نشطاء صور حبة، مؤكدين بأنه فخر الجزائر، ومتأسفين لعدم استغلال الطاقات البشرية التي عندنا.

ونشر  حبة صوره عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، لافتا إلى أنه تشرف، الاثنين، بالمشاركة في نيويورك لافتتاح بورصة NYSE وإغلاق بورصة ناسداك.

وأضاف بأنه تم تقسيم شركتهم إلى قسمين منفصلين؛ Xperi في NYSE وAdeia في ناسداك.

مقالات ذات صلة
معركة الزليج متواصلة.. دليل من القدس ودولي مغربي سيشتري قميص الجزائر!

معركة الزليج متواصلة.. دليل من القدس ودولي مغربي سيشتري قميص الجزائر!

أخطر من كورونا.. تحذيرات من سلالة فيروسية قاتلة خلال الشتاء المقبل

أخطر من كورونا.. تحذيرات من سلالة فيروسية قاتلة خلال الشتاء المقبل

تصنيف دولي.. قهوة جزائرية من بين أفضل الأنواع عالميا

تصنيف دولي.. قهوة جزائرية من بين أفضل الأنواع عالميا

عالم سويدي يفتك جائزة نوبل للطب بعد هذا الاكتشاف “المذهل”

عالم سويدي يفتك جائزة نوبل للطب بعد هذا الاكتشاف “المذهل”

متطرف فرنسي يدعو إلى إبادة المسلمين ويؤجج نيران الغضب عبر الشبكات

متطرف فرنسي يدعو إلى إبادة المسلمين ويؤجج نيران الغضب عبر الشبكات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد