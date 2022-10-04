صورة العالم الجزائري بلقاسم حبة تتصدر أفخم الواجهات الاقتصادية العالمية

أعرب ناشطون جزائريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن فخرهم بالعالم بلقاسم حبة بعدما تصدرت صورته أفخم الواجهات الاقتصادية العالمية.

وقال الإعلامي، حاتم غندير، رئيس القسم الاقتصادي بقناة الجزيرة في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “فخورون بالعالم الجزائري بلقاسم حبة، حيث كان ضيف شرف أمس على بورصة وول ستريت وناسداك في نيوريورك ، وزينت صوره واجهة ناسداك الرئيسية”.

وأضاف: “هذه المرة الأولى في حدود علمي تقوم شركة رائدة في الاختراعات في الولايات المتحدة بالافتتاح والاغلاق بين بورصة نيويورك وناسداك في اليوم نفسه”.

وتداول نشطاء صور حبة، مؤكدين بأنه فخر الجزائر، ومتأسفين لعدم استغلال الطاقات البشرية التي عندنا.

ونشر حبة صوره عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، لافتا إلى أنه تشرف، الاثنين، بالمشاركة في نيويورك لافتتاح بورصة NYSE وإغلاق بورصة ناسداك.

وأضاف بأنه تم تقسيم شركتهم إلى قسمين منفصلين؛ Xperi في NYSE وAdeia في ناسداك.