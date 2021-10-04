صورة الممثل البريطاني “جيسون ستاثام” حاملاً عبوتي وقود تثير الجدل

تداول ناشطون، صورة للممثل البريطاني الشهير “جايسون ستاثام” حاملاً عبوتين من الوقود، ما أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر في الصورة الممثل البريطاني جايسون ستاثام وسط الشارع وهو يحمل عبوتين شفافتين تحتويان على ما يبدو أنّه وقود.

وجاء في التعليق المرافق: “صدق أو لا تصدق بريطانيا العظمى تعاني… هذه الصورة ليست من فيلم سينمائي بل من الواقع…إنه النجم الإنكليزي الشهير جايسون ستاثام بعد نجاحه في الحصول على قليل من الوقود لسيارته”.

وانتشرت صورة ستاثام هذه في ظلّ أزمة نقص إمدادات الوقود في المملكة المتّحدة وتشكّل طوابير انتظار أمام المحطات.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة مركبة، وقد بدأ تداولها على سبيل السخرية ثمّ نشرت على أنّها حقيقيّة.

وأضاف التقرير أن النسخة الأصليّة من الصورة، يظهر فيها الممثل البريطانيّ وهو يحمل كيسين ورقيين عام 2013.