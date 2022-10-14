صورة بوتين وهو يقدم الضيافة لصدام حسين تحدث جدلا!

تتداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر فلاديمير بوتين قبل عقود من تولّيه رئاسة روسيا، وهو يقدّم الضيافة للرئيس العراقي السابق صدام حسين أثناء زيارة إلى الاتحاد السوفياتي. فما صحة ذلك؟

ويظهر في الصورة بالأسود والأبيض صدّام حسين على ما يبدو أنها مائدة طعام، وإلى جانبه رجل يتولّى الخدمة.

وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا الرجل الظاهر إلى جانبه هو فلاديمير بوتين “عندما كان موظّفاً لخدمة ضيوف الاتّحاد السوفياتي”.

وبحسب ما وقع عليه صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا المنشور قبل أكثر من خمس سنوات، وهو يعود للظهور على مواقع التواصل بين الحين والآخر، وأخيراً مع الاهتمام العربيّ والعالمي بالحرب الروسيّة الأوكرانيّة.

وبعد نحو 16 سنة على إعدام صدّام حسين، عقب سقوط نظامه إثر الغزو الأميركي عام 2003، ما زال عدد من العراقيين والعرب يتغنّون بهذا الرجل الذي حكم العراق على مدى عقود.

لكن ما قيل عن هذه الصورة على مواقع التواصل غير صحيح. فهذه الصورة وزّعتها وكالة فرانس برس عام 1975. وهي ملتقطة في الثالث من مارس من ذلك العام في فندق ماتينيون في باريس أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جاك شيراك.

وفي هذه الصورة التي التقطها أيضاً مصوّر لفرانس برس، ولكن من زاوية أخرى، يظهر على المائدة جاك شيراك، ولا شأن لهاتين الصورتين ببوتين أو الاتحاد السوفياتي مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.