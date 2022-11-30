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صورة تحبس الأنفاس.. من نيجيريا إلى جزر الكناري فوق دفّة سفينة لنقل النفط!

الشروق أونلاين
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صورة تحبس الأنفاس.. من نيجيريا إلى جزر الكناري فوق دفّة سفينة لنقل النفط!
ح.م
من نيجيريا إلى جزر الكناري فوق دفّة سفينة!

وصل 3 مهاجرين أفارقة إلى جزر الكناري بعد 11 يوما من التشبّث في دفّة سفينة. في رحلة مأساوية تناقلت وقائعها وسائل الإعلام الدولية.

ونشرت السلطات الإسبانية صورة للمهاجرين الثلاثة يوم الإثنين الماضي، وهم يجلسون على دفّة ناقلة نفط، وصلت إلى جزر الكناري من لاغوس في نيجيريا.

وتمّ تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين الثلاثة، من قبل حرس السواحل الإسباني، بعد أن قضوا 11 يوما في عرض البحر من دون تغذية.

وقالت منظمة الصليب الأحمر الدولية إن 20 ألف مهاجرا عبروا إلى جزر الكناري الإسبانية طيلة العام الماضي. حيث قدم معظمهم من سواحل غرب إفريقيا. وأضافت المنظمة أن أكثر من 1.100 مهاجر لقوا حتفهم في البحر.

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