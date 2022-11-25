صورة تظهر إسلام رجل على يد ذاكر نايك بقطر.. ما حقيقتها!

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها تظهر إسلام رجلٍ على يد الداعية الهنديّ ذاكر نايك في قطر. فما صحة ذلك؟

وتظهر الصورة المتداولة ذاكر نايك وهو يعانق رجلاً خلال ما يبدو أنّها محاضرة. وجاء في التعليق المرافق لها “عاجل الآن: لحظة إسلام أحد الإخوة على يد الدكتور ذاكر نايك في قطر”.

وحظيت الصورة بمئات المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي، في ظلّ الجدل الذي أثاره وجود ذاكر نايك في قطر خلال منافسات المونديال.

وانتشرت مقاطع فيديو عدّة زعم مروّجوها أنّها تظهر إسلام عدد من الأشخاص في قطر وقد بيّنت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس حقيقة بعض منها.

لكن البحث عن الصورة أظهر أنّها قديمة ومنشورة قبل سنوات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً عام 2017، ما ينفي صلتها بمونديال 2022.

ويعدّ ذاكر نايك من أشهر الدعاة حول العالم وقد منح جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 2015.