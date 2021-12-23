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صورة جديدة لروماريو ورونالدينيو تحقق مشاهدات قياسية

الشروق أونلاين
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صورة جديدة لروماريو ورونالدينيو تحقق مشاهدات قياسية
ح.م
النجمان البرازيليان المعتزلان رونالدينيو وروماريو

نجحت صورة جديدة للنجمين البرازيليين المعتزلين روماريو ورونالدينيو جمعتهما خلال مشاركتهما في مباراة لكرة القدم الشاطئية مشاهدات قياسية.

وشارك النجمان البرازيليان المعتزلان رونالدينيو وروماريو في بطولة للكرة الطائرة الشاطئية بالقدم في البرازيل، وسط حضور وتشجيع جماهيري كبير.

ونشر لاعبا المنتخب البرازيلي سابقا على حساباتهما الشخصية عبر “إنستغرام”، مقاطع فيديو وصورا من مشاركتهما في إحدى مباريات اللعبة الشعبية في البرازيل.

وقد استعرض رونالدينيو (41 عاما) وروماريو (55 عاما)، مهاراتهما في هذه اللعبة على شاطئ ريو دي جانيرو البرازيلية، وتنافسا مع بعضهما في فريقين مختلفين.

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