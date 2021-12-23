صورة جديدة لروماريو ورونالدينيو تحقق مشاهدات قياسية
نجحت صورة جديدة للنجمين البرازيليين المعتزلين روماريو ورونالدينيو جمعتهما خلال مشاركتهما في مباراة لكرة القدم الشاطئية مشاهدات قياسية.
وشارك النجمان البرازيليان المعتزلان رونالدينيو وروماريو في بطولة للكرة الطائرة الشاطئية بالقدم في البرازيل، وسط حضور وتشجيع جماهيري كبير.
Pega esse duelo: Romário X @10Ronaldinho #futevolei #futebolarte #romario #ronaldinho pic.twitter.com/EjuUUoCoYx
— Romário (@RomarioOnze) December 21, 2021
ونشر لاعبا المنتخب البرازيلي سابقا على حساباتهما الشخصية عبر “إنستغرام”، مقاطع فيديو وصورا من مشاركتهما في إحدى مباريات اللعبة الشعبية في البرازيل.
Mt obrigado a td mundo que acompanhou o desafio Atom X Investimentos de futevôlei!! Parabéns Team Águia evento lindo e mt bem organizado, foi um prazer participar 👏🏾👏🏾@RomarioOnze é sempre uma alegria e um prazer enorme te ver meu irmão! Quando jogamos d novo? kkkkkkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/XvxDahl6OW
— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 20, 2021
وقد استعرض رونالدينيو (41 عاما) وروماريو (55 عاما)، مهاراتهما في هذه اللعبة على شاطئ ريو دي جانيرو البرازيلية، وتنافسا مع بعضهما في فريقين مختلفين.