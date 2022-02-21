صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي في الصحراء تثير جدلا كبير 

أثارت صورة جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيف الإسلام نجل القذافي، يجلس وحيدا في الصحراء جدلا كبيرا.

وانتشرت الصورة خلال الساعات الماضية وقال نشطاء ليبيون إن نجل القذافي كان يصلي في الصحراء، والصورة تعود للأسبوع الماضي.

واختفى سيف الإسلام القذافي منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وعاد سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية، بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده معمر القذافي، على يد محتجين إبان ثورة 2011.

وأعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وقدم نهاية جانفي الماضي، مبادرة سياسية لحل ما وصفه “بالانسداد السياسي في البلاد”، تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.