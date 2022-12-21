صورة حسرة ماكرون بعد الهزيمة أمام الأرجنتين.. هل هي حقيقية؟

عقب فوز منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 على المنتخب الفرنسي، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قالت إنها تصور حالته بعد هزيمة منتخب بلاده.

تُظهر الصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاني الرأس، بما يوحي بأنه متعب أو حزين.

وقال ناشرو الصورة إنها تظهره بعد انتهاء المباراة بين منتخب فرنسا ونظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم.

الأرجنتين بطلة العالم

وتُوّجت الأرجنتين بطلة للعالم للمرة الثالثة في تاريخها، بفوزها في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي و3-3 عقب شوطين إضافيين على ملعب لوسيل الأحد.

وتبدّد حُلم كيليان مبابي، رغم ثلاثيته التاريخية في النهائي، بعد خسارة فرنسا أمام زميله في باريس سان جرمان ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني.

وبعد الهزيمة، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حضر المباراة مواساة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي بقي واجماً.

حقيقة الصورة

لكن الصورة المتداولة للرئيس الفرنسي لم تُلتقط له بعد المباراة.

فقد أمكن التفتيش عنها عبر محركات البحث من العثور عليها منشورة في حساب المصورة الرسمية للرئيس الفرنسي.

ونشرت المصورة الصورة في شهر مارس من هذه السنة وقالت إنها تظهر الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يجري اتصالات دولية في القاعة الذهبية في قصر الإليزيه.

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المصدر: فرانس برس