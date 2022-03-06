أول ظهور علني لزعيم شبكة حقّاني في أفغانستان

لأول مرة بعد سنوات من التواري عن الأنظار. ظهر سراج الدين حقّاني، الرجل الثاني في حركة طالبان العائدة للحكم في أفغانستان، والمُدرج على القوائم الأمريكية للإرهاب. أمام كاميرات التلفزيون في إطلالة نادرة.

وألقى حقّاني، الذي يتولّى منصب القائم بأعمال وزير الداخلية في حكومة طالبان. كلمة أمام الكاميرات في حفل تخرج للشرطة في العاصمة الأفغانية كابل.

وكان حقّاني، في الفترة التي سبقت عودة طالبان إلى السيطرة على أفغانستان، واحدا من النوّاب الثلاثة لزعيم الحركة هبة الله أخوند زادة. وهو أيضا زعيم شبكة حقّاني المؤثرة في دواليب الحركة.