صورة حول انهيار آبار تنقيب بموريتانيا تحدث جدلا

بعد ساعات من الإعلان عن فقدان ثمانية منقّبين عن المعادن إثر انهيار آبار في شمال موريتانيا، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعيّ صورة قيل إنها لأهالي المفقودين وهم متجمّعون في مكان الحادث ينتظرون أخباراً عن العالقين تحت الأرض. لكن الصورة قديمة، والتقطت السنة الماضية خلال حادث مماثل في موريتانيا.

تظهر في الصورة مجموعة من الناس وهم متجمهرون مساءً في مكان أشبه بالصحراء.

وجاء في التعليق المرافق للصورة ما يفيد بأنها تُظهر عائلات العمّال الذين علقوا في حُفر تُستعمل للتنقيب عن الذهب، لينتظروا استخراجهم من تحت الأرض، وقد وصفت التعليقات الصورة بـ”القاسية جداً”.

وجرى تداول هذه الصورة بعدما أعلنت شركة معادن موريتانيا، وهي مؤسسة حكومية، في بيان لها الخميس الماضي عن تعرّض آبار في منطقة اصبيبرات شمال موريتانيا لانهيارات أرضية تسببت بفقدان ثمانية منقبين أُخرج منهم واحد على الأقلّ حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

حقيقة الصورة

لكن الصورة قديمة ولا علاقة لها بهذا الحادث.

فقد بيّن التفتيش عنها بواسطة محركات البحث أنها منشورة في مواقع محليّة مطلع السنة الماضية، خلال حادثة مشابهة في موريتانيا.

وآنذاك، شهدت منطقة “مجهر محمد سالم” بتازيازت شمالي البلاد انهياراً أرضياً لبئر أودى بحياة منقّب وتسبّب بإصابة آخرين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

المصدر: فرانس برس