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صورة حول تهافت الفرنسيين على الزيت تحدث جدلا

الشروق أونلاين
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صورة حول تهافت الفرنسيين على الزيت تحدث جدلا

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر تهافتاً على الزيت النباتي في أحد المتاجر الفرنسيّة في ظلّ الغزو الروسي لأوكرانيا التي تعدّ أبرز مصدّريه.

ويصوّر الفيديو عدداً كبيراً من الناس داخر متجر يتهافتون ويتدافعون لسحب قوارير من الزيت. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول “حرب على الزيت في سوبرماركت في فرنسا، نتيجة العقوبات على روسيا”.

حصد الفيديو مئات التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وقع الأزمة مع أوكرانيا التي تعتبر أول بلد مصدّر لزيت دوار الشمس عالمياً والرابع لزيت الذرة. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار زيوت الطهي والحبوب في العالم.

إلا أنّ هذا الفيديو لا علاقة له بآثار الأزمة الأوكرانيّة، فقد أظهر التفتيش عنه أنّه منشور في ماي 2015، أي قبل سبع سنوات. وكتب في التعليق المرافق إنه لتهافت زبائن في أحد متاجر سلسلة ليدل الفرنسيّة في منطقة أويوناكس بعد الإعلان عن حسم بقيمة 50% على عبوات الزيت. وأدى هذا الإعلان إلى تدافع للاستحصال على أكبر عدد من هذا المنتج.

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