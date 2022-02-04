صورة ساحرة من سماء الجزائر بعدسة رائد فضاء روسي.. هكذا علّق عليها!

نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي، الخميس، صورة ساحرة من سماء الجزائر، عبر حسابه على فيسبوك وعلق عليها.

والتقط ريازانسكي الصورة التي تظهر مشهدا من الصحراء الجزائرية من الفضاء، وكتب معلقا: “الجزائر أكبر دولة في القارة الإفريقية، تشكل الصحراء الكبرى 80% من مساحتها”.

وأضاف: “العرب يقولون: المغرب (بلاد المغرب العربي) هي طائر جناحه الأيمن تونس، وجناحه الأيسر المغرب وجسد الطائر الجزائر”.

وأوضح أن الجزائر تمتلك أطول خط ساحلي بين دول المغرب العربي، بطول يصل إلى 988 كيلومترا.

ولفت إلى أنها بلد فريد من نوعه من حيث خصائصه المناخية وطبيعته، حيث يضم صحراء وجبالا وبحيرات وبحرا وغابات مختلفة.

وأشار إلى أن الحرارة قد تصل في الصيف إلى حوالي 50 درجة، في حين أنه في الشتاء تتساقط الثلوج.