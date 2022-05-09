صورة طبيعية للقمر نشرتها وكالة ناسا.. هل هي حقيقية؟

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها من أوضح الصور التي التقطتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) للقمر، لكن هذا الادعاء غير صحيح، فهذه الصورة ليست طبيعيّة ولم تلتقطها الوكالة الأميركية، بل نشرها باحث فرنسي قال إنه ركّبها باستخدام أجزاء من آلاف الصور المتوفرة للقمر.

تُظهر الصورة القمر مكتملاً بألوان واضحة وتفاصيل دقيقة.

وجاء في التعليقات المرافقة “صورة للقمر بجودة لا متناهية التقطتها وكالة ناسا”.

وحصلت الصورة مع هذا الادّعاء على مئات المشاركات وآلاف التفاعلات على موقعي فيسبوك وتويتر منذ العام 2021.

وكثيراً ما تنشر وكالة ناسا صوراً للقمر أو للأرض مصوّرة من الفضاء أو لأي من كواكب المجموعة الشمسية وأجرامها التي تحلّق في جوارها مسبارات تابعة للوكالة، على غرار هذه الصورة للقمر والصورة التالية التي التقطها المسبار الأميركي كاسيني لكوكب زحل.

حقيقة الصورة المتداولة

أما الصورة المتداولة على مواقع التواصل فليست من الصور التي وزّعتها الوكالة الأميركية، وليست صورة طبيعية، بل هي معالجة إلكترونياً.

فقد أرشد التفتيش عنها على محرّكات البحث أنها منشورة في العام 2021 على حساب على إنستغرام يحمل اسم Astronophilos يديره أنطوني سالسي الباحث في مرصد كوت دازور الفلكي في فرنسا.

وفي الشرح المرفق بالصورة، قال الباحث، المهتمّ خصوصاً بتصوير الأجرام السماويّة، إنه أعدّ هذه الصورة باستخدام أجزاء من آلاف الصور التي التقطها بنفسه للقمر.

وشرح المسار التقني الذي استخدمه لتركيب هذه الصورة، لتبدو بهذا الوضوح.

المصدر: فرانس برس