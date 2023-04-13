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صورة “غرفة نوم” ماسك المتواضعة تجتاح الشبكات.. وهذا تعليق الملياردير!

الشروق أونلاين
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صورة “غرفة نوم” ماسك المتواضعة تجتاح الشبكات.. وهذا تعليق الملياردير!
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الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة قيل أنها “غرفة نوم متواضعة” للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

ويبدو في الصورة غرفة شبه خالية تضم فراشا ممدودا على الأرض وإلى جانبه حاسوبان محمولان.

وعلق ناشرو الصورة بالقول: “صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة نوم إيلون ماسك مالك عملاق السيارات تيسلا وموقع تويتر”.

وحصدت الصورة آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهورها بهذه الصيغة باللغة الإنجليزية على حساب موثق عبر تويتر في العاشر من أفريل 2023.

ولم يتردد الملياردير الأمريكي في الرد على التغريدة قائلا “ليس بالأمر المستبعد، لقد نمت على أريكة أحد الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع الماضي”.

ورغم رد ماسك على التغريدة، إلا أن بحث وكالة فرانس برس عن الصورة أرشد إلى أنها منشورة في ماي 2022 على حساب يهتم بشأن العملات الرقمية مرفقة بتعليق جاء فيه “شقة جديدة بنفس نمط سابقتها”.

وقام صاحب الحساب نفسه بنشر صور لغرفة شبيهة جدا يختلف فيها شكل الأرضية لكن الفراش هو نفسه.

وكان صاحب الحساب قد ذكر في تغريدات عدة أن الصورة تعود لشقته.

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