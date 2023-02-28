صورة قديمة لمهاجرين يقتلون القطط بتونس تحدث جدلا

بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد ضدّ المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّه لتوقيف مهاجرين أفارقة قتلوا عدداً من القطط في تونس.

يظهر في الصورة رجلان من ذوي البشرة السوداء مكبّلين بالأصفاد وأمامهما ما يبدو أنّها قطط نافقة.

وجاء في التعليق المرافق “صورة من المحجوز عند أفارقة جنوب الصحراء”.

حظيت الصورة بمئات المشاركات من صفحات تونسيّة عدّة في مواقع التواصل، وأثارت سيلاً من التعليقات العنصريّة والمروّجة لخطاب الكراهية.

سعيّد يدعو إلى “إجراءات عاجلة” ضد الهجرة غير الشرعية

ويأتي انتشار هذه الصورة بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد ضدّ المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء وعمليات التوقيف التي طالتهم.

وأعلن سعيّد مساء الثلاثاء الماضي عن “إجراءات عاجلة” ضد الهجرة غير الشرعية من دول جنوب الصحراء إلى تونس، مديناً وصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” و”مشروعاً إجرامياً لتغيير التركيبة السكانية” في البلاد.

ودان الاتحاد الإفريقي هذه التصريحات داعياً الدول الأعضاء فيه إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه أن يؤذي الناس”.

وتنديداً بخطاب قيس سعيّد، تظاهر مئات الأشخاص السبت في تونس العاصمة ضدّ العنصرية والخطاب “الفاشي” تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مطالبين الرئيس بالاعتذار لهذه الجالية.

صورة قديمة

إلا أنّ الصورة المتداولة لا علاقة لها بذلك.

فقد أرشد التفتيش عنها عبر محرّك غوغل، إلى نسخٍ منها منشورة في مواقع عدّة خلال السنوات الماضية تعود أقدمها إلى العام 2019.

ونشرت الصورة إلى جانب صورٍ أخرى للرجلين مع أخبارٍ تفيد عن اعتقالهما في إحدى مناطق أبيدجان في ساحل العاج لإقدامهما على سرقة قطط وقتلها ثمّ بيعها لأشخاصٍ يستهلكون لحومها.

المصدر: فرانس برس