-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

صورة قيس سعيّد مع مسؤولة أوروبية تثير استياء في تونس!

جواهر الشروق
  • 870
  • 0
صورة قيس سعيّد مع مسؤولة أوروبية تثير استياء في تونس!

أثارت صورة جمعت الرئيس التونسي قيس سعّيد، برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، على هامش القمة الأوروبية الإفريقية في العاصمة الأوروبية بروكسيل، مساء الجمعة، استياء واسعا في البلاد.

واعتبر تونسيون الصورة إهانة لرئيسهم، واتهموا المسؤولة الأوروبية بالعنصرية وتعمد الإساءة لتونس، من خلال التقليل من هيبة رئيس دولة وإخفاء وجهه.

وكانت ميتسولا قد نشرت صورة جمعتها بقيس سعيد، والتي لم يظهر فيها إلا ظهره، بينما ظهرت هي بوضوح.

وكتبت ميتسولا على تويتر أنها ذكّرت في لقائها بسعيد بأهمية العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة وتوازن مؤسسي فعال”.

مقالات ذات صلة
بعد قوله “معراج النبي قصة وهمية”.. علاء مبارك يرد على إعلامي شهير (فيديو)

بعد قوله “معراج النبي قصة وهمية”.. علاء مبارك يرد على إعلامي شهير (فيديو)

بالفيديو.. ما حقيقة تقليد شاب صيني للشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟

بالفيديو.. ما حقيقة تقليد شاب صيني للشيخ عبد الباسط عبد الصمد؟

حادثة ريان تتكرر بتفاصيلها.. وفاة الطفل الأفغاني حيدر داخل البئر

حادثة ريان تتكرر بتفاصيلها.. وفاة الطفل الأفغاني حيدر داخل البئر

نوّاب يتعاطفون مع الأستاذ الذي فقد عينه اليمنى جراء اعتداء تلميذه عليه (فيديو)

نوّاب يتعاطفون مع الأستاذ الذي فقد عينه اليمنى جراء اعتداء تلميذه عليه (فيديو)

رحمة.. حافظة لكتاب الله ومتفوقة دراسيا رغم الإعاقة

رحمة.. حافظة لكتاب الله ومتفوقة دراسيا رغم الإعاقة

المجلات الثقافية بالجزائر تفتقر للاستقرار والاستمرار

المجلات الثقافية بالجزائر تفتقر للاستقرار والاستمرار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد