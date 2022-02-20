صورة قيس سعيّد مع مسؤولة أوروبية تثير استياء في تونس!

أثارت صورة جمعت الرئيس التونسي قيس سعّيد، برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، على هامش القمة الأوروبية الإفريقية في العاصمة الأوروبية بروكسيل، مساء الجمعة، استياء واسعا في البلاد.

واعتبر تونسيون الصورة إهانة لرئيسهم، واتهموا المسؤولة الأوروبية بالعنصرية وتعمد الإساءة لتونس، من خلال التقليل من هيبة رئيس دولة وإخفاء وجهه.

وكانت ميتسولا قد نشرت صورة جمعتها بقيس سعيد، والتي لم يظهر فيها إلا ظهره، بينما ظهرت هي بوضوح.

وكتبت ميتسولا على تويتر أنها ذكّرت في لقائها بسعيد بأهمية العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة وتوازن مؤسسي فعال”.