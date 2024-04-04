صورة لاعبة تنس سعودية شهيرة مع رونالدو تشعل الشبكات!

انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل لافت صورة تجمع بين لاعبة تنس سعودية شهيرة واللاعب البرتغالي في نادي النصر كريستيانو رونالدو.

ونشرت لاعبة التنس العشرينية، يارا الحقباني، صورة جمعتها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر “ستوري” حسابها على “إنستغرام”، الثلاثاء، ما أثار تفاعلا واسعا.



وبدا أن الصورة في مرافق تدريبات نادي النصر، وظهرت اللاعبة بملابس التدريب، فيما تداولتها مواقع التواصل بشكل كبير، مع التعليق على طريقة وقوف الحقباني مع رونالدو.

يذكر أن يارا الحقباني احترفت رياضة التنس منذ سنوات، لتكون أصغر لاعبة تنس في المملكة، وتحقق انتصارات مهمة في المحافل الدولية، فقد مثّلت المملكة في بطولات “الجونيور” والـ”فيوتشر WTA” وبطولات التضامن الإسلامي.

وحققت الشابة السعودية الكثير من الإنجازات في مسيرتها الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث توجت بذهبية التنس في بطولة دورة الألعاب السعودية مرتين على التوالي، وتوجت بلقب كأس بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئات في البحرين ورومانيا.

كما مثلت المملكة في كأس بيلي جين كينغ، وهي المرة الأولى للسعودية في مشاركتها بهذه البطولة، كما شاركت في منافسات الألعاب الآسيوية أخيراً في الصين.