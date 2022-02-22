صورة لاوكرانيين يصلون على الثلج خوفا من الغزو الروسي تحدث جدلا

آلاف المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على صفحات دينيّة ادعى ناشروها أنها لأوكرانيين يصلّون من أجل السلام، مع تصاعد حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا. إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة قديمة ولا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية الروسية الأخيرة.

يظهر في الصورة مجموعة من الناس جاثين على الثلج وكأنهم يصلّون.

ومما جاء في التعليق المرافق “أوكرانيون يجثون راكعين على الثلج يصلّون من أجل أن يجنّب العالم حرباً جديدة”.

بدأ انتشار هذه الصورة في وقت تصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا وحصدت آلاف المشاركات والتعليقات على موقع فيسبوك.

تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا

تصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين من موسكو منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، وهي منطقة واقعة عند الحدود الروسية الجنوبية الغربية.

ويتّهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود أوكرانيا استعداداً لشنّ هجوم محتمل على جارتها. وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدّة المعارك على خطّ الجبهة، ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية، حسبما أكدت الأحد شركة “ماكسار” الأميركية للصور.

صورة قديمة

إلا أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية الأخيرة.

فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصليّة منها منشورة على مواقع إخبارية عدّة عام 2019 على أنها لصلاة جماعيّة في أوكرانيا كانت تنفّذ يومياً لمدة خمسة سنوات بدءاً من العام 2014 من أجل السلام في مناطق الحروب.