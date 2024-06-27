صورة لجنود صهاينة يدوسون على العلم السعودي تقلب الشبكات.. ما القصة؟

قلبت صورة متداولة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يدوسون على العلم السعودي، شبكات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتدخل المملكة من أجل وضع حد للاستفزازات الصهيونية التي طالت راية التوحيد.

يظهر في الصورة التي اجتاحت منصة إكس، مجموعة من الجنود الصهاينة وهم يحملون العلم الإسرائيلي ويدوسون في الوقت نفسه على العلم السعودي الذي تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي” فقد نُشرت الصورة على منصة إكس بداية الأسبوع الحالي، عبر مستخدم اسمه تامر، عثر عليها في حسابات إنستغرام تعود إلى جنديين إسرائيليين.

مجموعة من الجنود الاسرائيليين في لواء المظليين تدوس العلم السعودي وشهادة التوحيد ، اثناء الاجتياح البري لمدينة خانيونس . هذا ما نشره جندي على حسابه على انستغرام . تلك هي القذارة والحقارة الاسرائيلية .. pic.twitter.com/nZ7qaWBeFN — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 24, 2024

ولم يتمكن الموقع البريطاني من التحقق من الصورة أو التأكد من وقت التقاطها، لكن الجنود الإسرائيليين وضعوا صورا مثيرة للجدل التقطوها في غزة، على منصات التواصل الاجتماعي.

واحتوت المنشورات على صور لانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي يقول الخبراء القانونيون إنها جريمة حرب.

وفي تعليق على الصورة المهينة للعلم السعودي، كتب تامر: “مجموعة من الجنود المظليين الإسرائيليين يدوسون على العلم السعودي والشهادة خلال الغزو البري لخان يونس”.

وأضاف: “هذا ما نشره جندي عبر حسابه على إنستغرام، هذه قذارة إسرائيلية واحتقار”.

وأعرب نشطاء عن بالغ غضبهم، ودعوا السلطات السعودية للتحرك وعدم السكوت على إهانة الصهاينة للمسلمين والدوس على عبارة التوحيد التي تحتوي على اسم الله الأعظم والرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.

في حال صحة هذه الصورة فنحن ندين هذا الاعتداء على كلمة التوحيد التي يدعي الصهاينة بأنهم يؤمنون بها، وندين أيضاً إهانة علم دولة عربية وإسلامية ونرفض هذا العمل وسنعاقب الصهاينة على ذلك بإذن الله. وندعو السعودية إلى تغيير علمها وإزالة كلمة التوحيد منه إذا كانت غير قادرة على الدفاع… pic.twitter.com/RedmL6CMPJ — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) June 26, 2024

وأشار عدد من المستخدمين ممن لديهم “إيموجي” على شكل العلم السعودي، إلى أن الصورة قد تكوم لعلم حماس أو تم تحريرها عبر الذكاء الاصطناعي بهدف خلق ردة فعل سلبية ضد السعودية، ولكن ردّ تامير على المشككين بنشر “سكرين شوت” للفيديو الذي نقل منه الصورة، وقال: “عار على أي شخص يشكك بتامير ومصادره… أنا لست الشخص الذي يبني تغريداته على الأكاذيب أو الغش وخداع الناس”.

إهانة علم وشعار التوحيد تكرر ولن تكون هذه المرة الأخيرة !! ولا يظن أحد أن المقصود بها (حماس) المقصود بها العرب والمسلمين عموماً والصهاينة يعلمون علم اليقين أن هذا شعار التوحيد وشعار المسلمين ويعلمون أنه علم السعودية. ستتكرر هذه التصرفات بما أن الصمت مستمر .. صمت على الإبادة… pic.twitter.com/hfWqmnRbPQ — Sam-eh (@iSam_eh) June 24, 2024

وظهرت عدة صور مماثلة على منصة إكس ومنصات التواصل الأخرى، إلا أن أصحاب الحسابات الأصلية منعوا الدخول لصفحات إنستغرام.