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صورة لجنود صهاينة يدوسون على العلم السعودي تقلب الشبكات.. ما القصة؟

الشروق أونلاين
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صورة لجنود صهاينة يدوسون على العلم السعودي تقلب الشبكات.. ما القصة؟

قلبت صورة متداولة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يدوسون على العلم السعودي، شبكات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتدخل المملكة من أجل وضع حد للاستفزازات الصهيونية التي طالت راية التوحيد.

يظهر في الصورة التي اجتاحت منصة إكس، مجموعة من الجنود الصهاينة وهم يحملون العلم الإسرائيلي ويدوسون في الوقت نفسه على العلم السعودي الذي تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي” فقد نُشرت الصورة على منصة إكس بداية الأسبوع الحالي، عبر مستخدم اسمه تامر، عثر عليها في حسابات إنستغرام تعود إلى جنديين إسرائيليين.

ولم يتمكن الموقع البريطاني من التحقق من الصورة أو التأكد من وقت التقاطها، لكن الجنود الإسرائيليين وضعوا صورا مثيرة للجدل التقطوها في غزة، على منصات التواصل الاجتماعي.

واحتوت المنشورات على صور لانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي يقول الخبراء القانونيون إنها جريمة حرب.

وفي تعليق على الصورة المهينة للعلم السعودي، كتب تامر: “مجموعة من الجنود المظليين الإسرائيليين يدوسون على العلم السعودي والشهادة خلال الغزو البري لخان يونس”.

وأضاف: “هذا ما نشره جندي عبر حسابه على إنستغرام، هذه قذارة إسرائيلية واحتقار”.

وأعرب نشطاء عن بالغ غضبهم، ودعوا السلطات السعودية للتحرك وعدم السكوت على إهانة الصهاينة للمسلمين والدوس على عبارة التوحيد التي تحتوي على اسم الله الأعظم والرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.

وأشار عدد من المستخدمين ممن لديهم “إيموجي” على شكل العلم السعودي، إلى أن الصورة قد تكوم لعلم حماس أو تم تحريرها عبر الذكاء الاصطناعي بهدف خلق ردة فعل سلبية ضد السعودية، ولكن ردّ تامير على المشككين بنشر “سكرين شوت” للفيديو الذي نقل منه الصورة، وقال: “عار على أي شخص يشكك بتامير ومصادره… أنا لست الشخص الذي يبني تغريداته على الأكاذيب أو الغش وخداع الناس”.

وظهرت عدة صور مماثلة على منصة إكس ومنصات التواصل الأخرى، إلا أن أصحاب الحسابات الأصلية منعوا الدخول لصفحات إنستغرام.

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