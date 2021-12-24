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صورة لرضيع بوجهين تحدث جدلا واسعا عبر مواقع التواصل.. وهذه حقيقتها!

الشروق أونلاين
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صورة لرضيع بوجهين تحدث جدلا واسعا عبر مواقع التواصل.. وهذه حقيقتها!

أثارت صورة لرضيع بوجهين جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتبرها حقيقية ويسبح الله ومن يجزم بأنها مجرد حيلة من حيل الفوتوشوب.

وتداول ناشطون صورة الرضيع على نطاق واسع، وقال مروجوها بأنها حقيقية، إلا أن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أثبت زيف الادعاء.

وقال التقرير عن الصورة التي حظيت بمئات المشاركات عبر فيسبوك إنها تعود لدمية مصنوعة يدويا وليست من خلق الله الذي أبدع وصور.

وأضاف التقرير بالاستناد إلى مختصين أن هذا التشوه يمكن أن يحصل بشكل نادر ويطلق عليه اسم Diprosopus أي الوجه المزدوج، وقد شهدت الهند عام 2008 ولادة طفلة بوجهين، إلا أنّ الصورة المتداولة لا تجسّد حالة مشابهة، بل هي مجرّد عمل فنيّ.

وأرشد التفتيش عن الصورة إلى أنّها منشورة في حساب متخصّص بصناعة الدمى على موقع إنستغرام، ويحمل الحساب اسم Victoria’s creations ما يتطابق مع العلامة المائيّة الظاهرة في الصورة.

وقد نشرت المصمّمة فيديو يظهر الدمية بشكلٍ مفصلّ، وأوضحت في النصّ المرافق لها أنّها مصنوعة من مادة الفينيل.

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